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Легендарный вратарь "Челси" сверхуспешно дебютировал в новом виде спорта: видео

понедельник, 14 октября 2019, 11:24
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Легендарный вратарь футбольного клуба "Челси" Петр Чех сверхуспешно дебютировал за свою новую команду - хоккейный "Гилфорд Феникс".

37-летний голкипер помог своему новому коллективу одержать победу над "Суиндон Вайлдкэтс". Матч завершился вничью со счетом 2:2. В серии буллитов Чех отразил решающий бросок соперника. По итогам встречи бывший футболист был признан лучшим игроком.

Интересно, что Чех играл в шлеме, на котором была изображена эмблема "Челси". В новой команде чешский вратарь выбрал себе 39-й номер. Его контракт с "Гилфорд Феникс" рассчитан до конца сезона.

Отметим, что параллельно Чех работает в административном штабе "Челси".

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились еще два участника чемпионата Европы.

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