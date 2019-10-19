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Карпаты - Львов: онлайн видео трансляция

суббота, 19 октября 2019, 11:54
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В 11-м туре украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби. Во Львове местные "Карпаты" будут принимать футбольный клуб "Львов".

Встреча пройдет на стадионе "Украина". Начало игры - в 14:00.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видео трансляцию матча "Карпаты" - "Львов".

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала встречи.

После десяти туров ФК "Львов" набрал семь очков и расположился на 11-й строчке турнирной таблицы. В свою очередь "Карпаты" опережают своих соседей на одно очко и имеют серию их трех подряд поражений в первенстве страны.

В прошлом туре "Львов" сыграл вничью с "Зарей", а "Карпаты" проиграли "Александрии".

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