Шахтер - Динамо Загреб - 2:2 Видеообзор

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" со счетом 2:2.

"Горняки" первыми забили гол, отличился Коноплянка. Однако затем гостям удалось не только сравнять счет усилиями Ольмо, но и выйти вперед благодаря забитом мячу с пенальти Оршичем. Спас от поражения "Шахтер" вышедший на замену Додо.

В турнирной таблице группы С обе команды набрали по четыре очка и делят 2-е и 3-е места.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа C, 3-й тур

ШАХТЕР - ДИНАМО - 2:2

Голы: Коноплянка, 16; Ольмо, 25; Оршич, 60 (с пенальти); Додо, 75.

Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66), Мораес.

Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац, Ольмо, Оршич (Иванушец, 89), Гавранович (Петкович, 62).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.