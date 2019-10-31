Один из лучших баскетболистов мира получил жуткую травму: видео

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт" Стефен Карри получил серьезную травму в матче против "Финикса" (121:110), который проходил в ночь на 31 октября.

Как сообщила пресс-служба "Голден Стэйт", разыгрывающий команды получил перелом руки в третьей четверти, когда совершал бросок.

На опубликованных кадрах видно, что именитый баскетболист неудачно приземлился, после чего на него упал игрок второй команды.

К моменту получения травмы Карри набрал девять очков, совершил пять подборов и отдал шесть результативных передач.

По предварительной информации, у баскетболиста перелом второй пястной кости. В гипсе ему придется проходить более месяца.

Напомним, что украинский баскетболист Артем Пустовой женился на сербской волейболистке Мине Томич.