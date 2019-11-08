Вот это казацкий дух: фанаты отреагировали на яркий камбэк "Александрии" в Лиге Европы

Украинские болельщики футбола с восторгом отреагировали на игру "Александрии", которая ушла от поражения в концовке матча с "Сент-Этьеном" в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.

"Молодцы. Потихоньку клуб растет. Им бы парочку хороших легла".

"Берут очки,бьются,молодцы,конечно этот клуб французский не топ,но играть два матча в ничью с наданный момент восьмой командой Франции очень даже достойно".

"Валерьянка - титульний спонсор украинских клубов в еврокубках".

"Вот не ожидал после 0:2! Ну что, похоже у нас появилась действительно ещё одна хорошая команда, без ярких исполнителей но с опытным тренером. Команда очень тренерская, высечена и с характером, браво! Так держать".

"Сашка красавцы просто!одному известному клубу учиться и учиться еще".

"Самая содержательная игра, среди наших команд на этой неделе. Шаран кажется подводит их к пику, хотелось бы чтоб тако оно и было".

"Сплошные чудеса на этой неделе с нашими клубами в Еврокубках. Фантастические камбэки. Можем ведь в свой футбол играть с этими Сент-Этьенами!".

"Александрия просто космос ! Умнички".

"Лучший украинский клуб в еврокубках по разнице между ожиданиями и результатом".

"Камбек здорового человека", - пишут пользователи.