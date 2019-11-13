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Американский боец устроил кровавое побоище в туалете: опубликовано видео

среда, 13 ноября 2019, 12:35
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Американский боец ММА Джейсон Найт подрался с двумя мужчинами в туалетной кабинке.

Видео драки в своем Instagram выложил его одноклубник боец Брок Уивер.

"Не забывайте про возвращение настоящего уличного короля. В субботу он проведет реванш против Артема Лобова. В первом бою нас ограбили, но теперь мы не дадим судьям возможность решить исход боя. Убей сам или будешь убит. Найт находится в своей лучшей форме и полностью сосредоточен. На его стороне новое оружие, и это Бог. А если Бог за нас, то кто против нас?" - написал Уивер.

27-летний Найт за свою карьеру провел 26 поединков в боях без правил, одержал 20 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские боксеры устроили побоище в гостинице.

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