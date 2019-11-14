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Где смотреть онлайн Украина - Эстония: расписание трансляций

четверг, 14 ноября 2019, 10:30
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14 ноября сборная Украины в товарищеском матче на своем поле сыграет с национальной командой Эстонии. Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

УКРАИНА - ЭСТОНИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало поединка в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния между украинской и эстонской сборными можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

УКРАИНА - ЭСТОНИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что сборная Украины досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Украинцы лидируют в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Эстония с одним набранным очком занимает последнее место в группе С.

Украина и Эстония ранее провели между собой четыре матча, в которых украинцы одержали четыре победы с разницей мячей 10-0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч Украина - Эстония обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата.

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