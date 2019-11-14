Погиб в страшной аварии: в Австралии оплакивают смерть многократного чемпиона

В Австралии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пятикратный чемпион Паралимпиады по велоспорту Киран Модра.
По информации источника, Модру сбил автомобиль, когда он передвигался на велосипеде. Трагедия случилась на юге Австралии. "Мы опечалены известием о смерти нашего друга и помощника Кирана Модры. Он погиб в результате ДТП в среду. Наши соболезнования его жене Керри и всей семьи Модры в это трудное время", - сказано в сообщении общества слепых Австралии.
Интересно, что всего на Паралимпийских играх Модра завоевал 5 золотых и 5 бронзовых наград, выступая в велотреке и плавании.
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