Погиб в страшной аварии: в Австралии оплакивают смерть многократного чемпиона

В Австралии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пятикратный чемпион Паралимпиады по велоспорту Киран Модра.

Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, Модру сбил автомобиль, когда он передвигался на велосипеде. Трагедия случилась на юге Австралии. "Мы опечалены известием о смерти нашего друга и помощника Кирана Модры. Он погиб в результате ДТП в среду. Наши соболезнования его жене Керри и всей семьи Модры в это трудное время", - сказано в сообщении общества слепых Австралии.

Интересно, что всего на Паралимпийских играх Модра завоевал 5 золотых и 5 бронзовых наград, выступая в велотреке и плавании.

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