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Бразилия - Аргентина - 0:1 смотреть онлайн видео голов

пятница, 15 ноября 2019, 19:50
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В Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд Юниверсити" в товарищеском матче встречаются сборные Бразилии и Аргентины.

Первыми забить в матче могли бразильцы, однако Габриэл Жезус не реализовал пенальти. Через три минуты 11-метровый был назначен уже в пользу аргентинцев. Однако и он не был реализован. Алисон Бекер справился с ударом Лионеля Месси, однако все же капитан аргентинцев первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА - 0:1

Гол: Месси, 13.

Нереализованные пенальти: Жезус, 10; Месси, 13.

Бразилия: Алисон, Данило, Милитао, Силва, Сандро, Артур, Каземиро, Пакета, Жезус, Фирмино, Виллиан.

Аргентина: Андрада, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико, Окампос, Де Пауль, Паредес, Ло Сельсо, Месси, Мартинес.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист объявил о важном решении.

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