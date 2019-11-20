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Китайский подросток побил мировой рекорд по прыжкам на скакалке: опубликовано впечатляющее видео

среда, 20 ноября 2019, 21:05
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17-летний китайский спортсмен Цэнь Сяолинь установил новый мировой рекорд по количеству прыжков на скакалке за определенный промежуток времени.

Видео рекорда опубликовал YouTubе-канал New China TV.

Сяолинь на международном турнире в Шанхае перепрыгнул через скакалку 228 раз за 30 секунд. Новое достижение было зафиксировано представителями книги рекордов Гиннеса на международных соревнованиях в Шанхае. Китаец улучшил собственный рекорд на пять раз.

На видео спортсмен двигался настолько быстро, что разглядеть взмахи скакалкой оказалось невозможно. При этом Сяолинь продемонстрировал технику прыжков, которая называется "бегущий человек".

Свой первый мировой рекорд Сяолинь установил в 13-летнем возрасте. Тогда он совершил 108 прыжков за 30 секунд.

Ранее "Апостроф" сообщил, что в Формуле-1 установили уникальный рекорд.

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