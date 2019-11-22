Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси: расписание трансляций

В субботу, 23 ноября, в матче 13-го тура чемпионата Англии встретятся "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Поединок пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси".

Начало поединка в 19:30.

Прямую трансляцию противостояния между манчестерским и лондонским коллективами можно будет посмотреть на телеканале "Сетанта Спорт Украина", стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

После 12 туров "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков. "Челси" идет третьим. В активе лондонской команды на очко больше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" выиграл битву лидеров чемпионата Англии.