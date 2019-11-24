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Карпаты - Олимпик - 1:2 Видео матча

воскресенье, 24 ноября 2019, 15:37
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В матче 15-го тура чемпионата Украины встречались львовские "Карпаты" и донецкий "Олимпик". Встреча проходила на стадионе "Украина" во Львове.

Смотрите на "Апострофе" полное видео матча "Карпаты" - "Олимпик".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

15-й тур

КАРПАТЫ - ОЛИМПИК - 1:2

Голы: Назарина, 10; Цымбалюк, 26; Шахаб, 45+2.

Карпаты: Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46).

Олимпик: Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб.

Фаворитом встречи у букмекеров являлась львовская команда. На ее победу принимались ставки с коэффициентом 2,58. Ничья оценивалась котировкой в 3,20. На выигрыш "Олимпика" можно было поставить с коэффициентом 2,84.

Матч первого круга между командами завершился победой львовян со счетом 3:1.

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