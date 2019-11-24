Украинские гимнасты завоевали золотые медали на этапе Кубка мира

Украинские гимнасты блестяще выступили на этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Котбусе.

Олег Верняев завоевал золотую медаль в выступлениях на брусьях. Украинец показал результат 15,400 баллов. Столько очков набрал китаец Ао Ю, но Верняев занял первое место, так как получил более высокую оценку за исполнение. Днем ранее украинский гимнаст завоевал бронзовую медаль в упражнениях на коне.

Игорь Радивилов стал первым в опорном прыжке, набрав 14,849 балла.

Победительницей в выступлениях на ковре стала Анастасия Бачинская.

Серебряную медаль завоевала Диана Варинская, которая набрала 13,533 балла в упражнениях на бревне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские гимнасты завоевали золотые медали на мемориале Артуро Грандера.