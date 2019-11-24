RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

05:15
Сила стихии впечатляет: появились новые видео мощного шторма в Кирилловке
03:15
Нашли "крайнего": сеть повеселило видео с провинившимися лабрадорами и щенком
02:10
Ученые обнаружили подземный храм с десятками древних захоронений: фото
01:15
В NASA заявили о невероятной находке на метеоритах: интересные подробности
00:31
Несколько домов сгорели дотла: видео последствий обстрела боевиков на Донбассе
00:13
Назван победитель шоу Танці з зірками-2019: смотрим лучшие моменты финала
00:04
Оказался украинским разведчиком: появились неожиданные детали биографии бывшего "мэра" оккупированной Горловки, видео
00:00
Фаворитка Танців з зірками-2019 повторила в финале самый сексуальный номер сезона: видео

24 ноября

22:43
Гнутся заборы и падают столбы: появились новые фото и видео стихийного бедствия в Крыму
22:14
Просят молиться: появились свежие данные о состоянии пострадавших в ДТП с авто омбудсмена под Киевом
20:59
ДТП с участием авто Кулебы под Киевом: появились заявления полиции и пострадавшего омбудсмена
20:33
Стреляли из минометов и пулеметов: появились данные о новой подлости боевиков на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские гимнасты завоевали золотые медали на этапе Кубка мира

воскресенье, 24 ноября 2019, 20:30
переглянути новину українською

Украинские гимнасты блестяще выступили на этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Котбусе.

Олег Верняев завоевал золотую медаль в выступлениях на брусьях. Украинец показал результат 15,400 баллов. Столько очков набрал китаец Ао Ю, но Верняев занял первое место, так как получил более высокую оценку за исполнение. Днем ранее украинский гимнаст завоевал бронзовую медаль в упражнениях на коне.

Игорь Радивилов стал первым в опорном прыжке, набрав 14,849 балла.

Победительницей в выступлениях на ковре стала Анастасия Бачинская.

Серебряную медаль завоевала Диана Варинская, которая набрала 13,533 балла в упражнениях на бревне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские гимнасты завоевали золотые медали на мемориале Артуро Грандера.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Мариуполь - 3:0 Хроника матча, видео голов

Манчестер Сити - Челси - 2:1 Хроника матча

Шахтер - Львов - 4:1 Хроника матча

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: