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Усику приготовиться? Лучший боксер супертяжелого веса назвал следующего соперника

воскресенье, 24 ноября 2019, 15:26
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Чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC американец Деонтей Уайлдер, победивший сегодня нокаутом кубинца Луиса Ортиса, назвал своего следующего соперника.

Слова боксера приводит The Guardian.

Так, Уайлдер сообщил, что в следующем бою он встретится с британцем Тайсоном Фьюри. По его словам, поединок должен состояться в феврале 2020 года. После этого, как было отмечено, он намерен встретиться с другими чемпионами и объединить пояса.

Напомним, Уайлдер и Фьюри встречались в декабре прошлого года. В том бою американец дважды отправлял британца в нокдаун, но в итоге поединок завершился вничью.

Интересно, что о желании встретиться с Уайлдером заявлял украинец Александр Усик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский "Ледяной человек" сразится в ринге с непобежденным американским чемпионом.

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