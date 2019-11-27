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Александрия - Вольфсбург: прогноз букмекеров на матч 28 ноября

среда, 27 ноября 2019, 14:50
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28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся украинская "Александрия" и немецкий "Вольфсбург". Поединок состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Онлайн-трансляция матча "Александрия" - "Вольфсбург" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка немецкий клуб. На победу "Вольфсбурга" дается коэффициент 1,60. На успех украинского клуба можно поставить с коэффициентом 5,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,10.

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что в первом круге "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3. Команды выступают в группе I. После четырех туров "Александрия" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав три очка. "Вольфсбург" находится на втором месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном", "Вольфсбург" проиграл "Генту".

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