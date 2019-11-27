Где смотреть онлайн Александрия - Вольфсбург: расписание трансляций

28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся украинская "Александрия" и немецкий "Вольфсбург". Поединок состоится во Львове на стадионе "Арена Львов". Смотрите прямую трансляцию игры "Александрия" - "Вольфсбург" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между украинским и немецким коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2".

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом круге "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3. Команды выступают в группе I. После четырех туров "Александрия" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав три очка. "Вольфсбург" находится на втором месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Александрия" сыграла вничью с "Сент-Этьеном", "Вольфсбург" проиграл "Генту".