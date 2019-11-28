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Мальме - Динамо: последние новости перед матчем Лиги Европы

четверг, 28 ноября 2019, 17:50
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28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся шведский "Мальме" и киевское "Динамо". Поединок состоится в Мальме на стадионе "Сведбанк". Онлайн-трансляция матча "Мальме" - "Динамо" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Обе команды сыграют в ослабленных составах. Шведы лишились защитника Франца Брорссона, а также хавбеков Андерса Кристиансена и Оскара Левицки. "Динамо" не смогут помочь травмированные защитники Денис Попов и Никита Бурда, а также полузащитник Мохамед Кадири.

Хозяева выйдут на поле в выездной темно-синей форме, а динамовцы сыграют в бело-голубой.

Напомним, что в первом круге "Динамо" обыграло "Мальме" со счетом 1:0. Команды выступают в группе В. После четырех туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Мальме" находится на третьем месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между "Мальме" и "Динамо" произошел небольшой конфуз из-за игровой формы.

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