Результаты жеребьевки Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф A или D

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф С

Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф В

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф А или D

Четвертые команды в группах С и F будут определены следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.