Результаты жеребьевки Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф A или D
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф С
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф В
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф А или D
Четвертые команды в группах С и F будут определены следующим образом: если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.