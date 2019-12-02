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Сенсация в Мариуполе и тяжелая победа "Динамо": все результаты 16-го тура чемпионата Украины

понедельник, 02 декабря 2019, 10:29
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В воскресенье, 1 декабря, тремя матчами завершился 16-й тур чемпионата Украины по футболу.

Главной сенсацией тура стала ничья в Мариуполе между местным одноименным клубом и лидером первенства "Шахтером". Еще один неожиданный результат был зафиксирован в Полтаве, где аутсайдер чемпионата "Ворскла" обыграла "Колос". "Динамо" в сложнейшем матче все же смогло вырвать победу в игре с "Олимпиком".

Приводим все результаты тура.

"Заря" - "Карпаты" - 2:0
Голы: Вернидуб, 55; Русин, 87.

"Львов" - "Днепр-1" - 0:2
Голы: Коркишко, 15; Когут, 61.

"Ворскла" - "Колос" - 1:0
Гол: Васин, 39 (с пенальти).

"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Путря, 49 - Тайсон, 15 (с пенальти).

"Десна" - "Александрия" - 2:0
Голы: Хлебас, 46; Филиппов, 60.

"Олимпик" - "Динамо" - 1:3
Голы: Шахаб, 38 - Беседин, 37; Беседин, 79; Де Пена, 87.
Удаление: Кравчук, 72 ("Олимпик").

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" выступило с громким заявлением из-за наказания за расизм.

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