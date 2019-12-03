Тайсон бы заплакал: фанаты "Динамо" отреагировали на первый зимний трансфер

Болельщики киевского "Динамо" прокомментировали переход в команду бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо-младшего.

"Тёмная лошадка. Тайсон бы заплакал, от такой характеристики".

"Не вижу ничего плохого в подписании парня, он приехал на просмотр, его некоторое время смотрели, убедились в том что он может выйти на высокий уровень. Почему бы и нет. Нужно возвращать практику, приглашения игроков на просмотр, пройти сборы, а потом уже контракт, чтоб не было как с Солем и Кадири, игроки вообще не под стиль Динамо!"

"Наконец-то усиление"

"Стал не нужен такому известному клубу как Роселар, но нужен нам, еще один загадочный персонаж к нам приехал, веры у меня в него мало"

"Каждому игроку нужна своя команда и доверие, время покажет !"

"Зачем???? В Бельгии не нужен, а мы подбираем".

"Похоже первая и последняя новость, про этого бельгийца".

"Он не нужен бельгийскому клубу первой лиги... бред какой то...".

"На фоне нынешних - любой форвард - форвард))) Но то что он свободный агент говорит о многом. Похоже сурок окончательно решил пересадить Динамо на эконом-вариант и будет с гордостью рассказывать как он развивает клуб".

"Лучше бы у него была фамилия Ович. Тогда была бы новость: «Ибрагим Ович - игрок Динамо»".

"Что об этом трансфере скажут любители сов ?"

"Суркис эконом вариант...".

"Очередной забивной! Получит подъёмные и забьёт на футбол".

"Опять кого-то на откат посадили... Сурки как всегда) Что-то постоянно мутят))) Потом будут доказывать что это был футболист)))", - пишут пользователи.