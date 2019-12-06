Украинская чемпионка получила длительную дисквалификацию: детали скандала

Украинская легкоатлетка Ольга Корсун дисквалифицирована на два года.

Об этом сообщает "Экспресс".

Наказание спортсменка понесла за использование допинга. В организме Корсун были обнаружены следы мочегонных препаратов. Учитывая данный факт, Федерация легкой атлетики Украины уже отстранила спортсменку от соревнований сроком на 2 года. Дисквалификация вступила в силу с 12 июля текущего года, когда она сдала подозрительный допинг-тест. Украинка будет вынуждена вернуть все призовые, полученные с того времени и по сегодняшний день.

Отметим, что Корсун является чемпионкой Универсиады-2019 в тройном прыжке. Именно после победы в Неаполе летом она и прошла допинг-контроль, который выявил использование ею допинга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинку признали лучшей легкоатлеткой мира.