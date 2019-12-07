"Русский витязь" Поветкин не сумел победить американского "Хищника": видео

Российский боксер Александр Поветкин по прозвищу "Русский витязь" провел бой с американцем Майклом Хантером, который появился в зале в маске известного инопланетного охотника "Хищника" из голливудских фильмов. Поединок состоялся в Саудовской Аравии и завершился вничью. На кону поединка стоял чемпионский пояс WBA International в супертяжелом весе.

Бой продлился все 12 раундов. Один из судей отдал свой голос Поветкину со счетом 115:113, другой - Хантеру (115:114), а третий - не смог выбрать победителя (114:114).

40-летний Поветкин провел свой 38-й бой в профессиональной карьере. Ранее россиянин одержал 35 побед при двух поражениях. 31-летний Хантер, фамилия которого переводится, как Охотник, дрался в 20-й раз. До этого боя он выиграл 18 раз и однажды потерпел поражение.

Напомним, что 1 сентября Поветкин добился победы над британцем Хьюи Фьюри. С подробностями боя можно ознакомиться здесь.