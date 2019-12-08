Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты в Остерсунде

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде состоялась женская эстафета.

Сборная Украины финишировала на 9-м месте.

Результаты гонки

1. Норвегия (0+10) 1:11:08,7

2. Швейцария (0+4) +8,5

3. Швеция (0+8) +10,2

4. Германия (1+9) +15,5

5. Россия (0+9) +1:37,7

6. Франция (0+9) +2:07,3

7. Австрия (0+7) +2:09,5

8. Чехия (1+13) +2:31,3

9. Украина (0+8) +2:47,1

10. США (0+8) +3:25,0

За Украину выступили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Дарья Блашко.

В данный момент сборная Украины занимает девятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 1214 очков. Лидером является Норвегия (1551).