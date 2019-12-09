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Ничего не изменится: известный журналист уверен, что футбольную Россию не накажут

понедельник, 09 декабря 2019, 18:40
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Известный футбольный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал решение исполкома ВАДА об отстранении России от крупнейших спортивных соревнований на четыре года из-за манипуляций с данными Московской лаборатории.

По мнению Франкова, УЕФА не отберет у России возможность проведения домашних матчей чемпионата Европы 2020 года. Также журналист выразил мнение, что россияне могут избежать отстранения от участия в чемпионате мира 2020 года.

Россия и УЕФА

"Здесь ничего не будет. Никто не будет ничего отбирать. УЕФА кодекс ВАДА не подписывал. Это лишь рекомендация ВАДА, поэтому она не может жестко потребовать от УЕФА ничего. Это не подчиненная организация, а УЕФА просто никак на это не отреагирует. Точно также, как не отреагировало бы, допустим, НХЛ. Как, например, история с Кузнецовым, который попался на употреблении наркотиков, ему выписали дисквалификацию на 4 года, а в НХЛ дали всего лишь профилактику (два матча он пропустил).

Россия и ФИФА

Думаю, что, скорее всего, и ФИФА не предпримет никаких мер по поводу России. Да, ФИФА подписала кодекс ВАДА. Да, по идее они должны выполнить данные рекомендации. Но сейчас они будут совещаться по этому поводу.

Какое будет участие ФИФА? Я сказать не берусь. Это зависит от внутреннего расклада сил. В принципе, Россию могут лишить флага. Это интересная тема, в футболе никогда такого не было. Единственный похожий случай, который можно вспомнить, это сборная СНГ на чемпионате Европы 1992 года. Но это была совершенно другая история. Но ее сходство в том, что тогда участие сборной СНГ на Евро-92 продавил Колосков (бывший президент Российского футбольного союза. - Прим. "Апострофа"). Это сделали исключительно на связях. Одним словом, я не берусь предсказать реакцию ФИФА, но думаю, что позиции России в мировом футболе достаточно сильны. Поэтому я допускаю, что во многих видах спорта Россия не понесет вообще никаких потерь. Думаю, что в футболе не изменится ничего", - сказал Франков.

Напомним, что пользователи сети отреагировали фотожабами и карикатурами на отстранение России. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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