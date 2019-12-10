Как Россия купила себе чемпионат мира: стали известны детали мошенничества

Министерство юстиции США опубликовало результаты расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. В документах также оказалась информация о подкупе Россией чиновников ФИФА при выборе места проведения чемпионата мира 2018 года.

Выдержку из отчета приводит Sky Sports.

"В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил опубликовал отчет, в котором говорилось о возможном разговоре между Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом России, и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным. Исходя из данных отчета, Путин признал, что один из российских олигархов дал взятку президенту ФИФА, чтобы получить право проведения чемпионата мира".

Напомним, что чемпионат мира 2018 состоялся в России. По некоторым данным, затраты на проведение турнира составили около 14 миллиардов евро. Победителем турнира стала сборная Франции.