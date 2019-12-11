Интер - Барселона - 1:2 Видеообзор

Каталонская "Барселона" вторым составом обыграла в гостях миланский "Интер" в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1.

"Интеру" для выхода в плей-офф нужна была победа, однако миланский клуб неожиданно уступил дома испанскому коллективу, которые приехал в Милан без ряда ключевых исполнителей.

Решающий мяч забил 17-летний Фати, который впервые отметился в Лиге чемпионов.

"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:2 (1:1)

Голы: Лукаку (44) - Перес (23), Фати (87)

"Интер": Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.

"Барселона": Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес, Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49).

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