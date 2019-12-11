RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

11 декабря

08:30
Украинцев ждет важное изменение с субсидиями: что нужно знать
08:02
Растение-убийца: всплыли жуткие детали гибели школьника под Черниговом
07:00
Нежные блины на кефире на 20 минут: незаменимый рецепт к завтраку
06:59
Стало известно о трагической гибели ветерана АТО, поймавшего опасного террориста на Донбассе
06:58
Это катастрофа: в сети на фото показали, как умирают водоемы в Крыму
06:30
Гороскоп на 11 декабря: у Стрельцов начинается новый этап, а Девам надо перестать перекладывать проблемы
06:20
Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 11 декабря
04:15
Как россияне пытаются нажиться на переселенцах с Донбасса: в сеть попали интересные фото
03:10
В Эквадоре обнаружили останки неизвестного науке животного
02:07
Десятки iPhone спрятал в штанах: в "Борисполе" украинца поймали на наглой "схеме", фото
01:15
Ученые расшифровали речь орангутангов: о чем они говорят
00:10
Вот это "прорыв": сеть взбудоражили фото странного ремонта дороги в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Интер - Барселона - 1:2 Видеообзор

среда, 11 декабря 2019, 07:02
переглянути новину українською

Каталонская "Барселона" вторым составом обыграла в гостях миланский "Интер" в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1.

"Интеру" для выхода в плей-офф нужна была победа, однако миланский клуб неожиданно уступил дома испанскому коллективу, которые приехал в Милан без ряда ключевых исполнителей.

Решающий мяч забил 17-летний Фати, который впервые отметился в Лиге чемпионов.

"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:2 (1:1)

Голы: Лукаку (44) - Перес (23), Фати (87)

"Интер": Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.

"Барселона": Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес, Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Интер - Барселона - 1:2 Хроника матча, видео голов

Аякс - Валенсия - 0:1 Хроник матча

Наполи - Генк - 4:0 Хроника матча, видео голов

Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: