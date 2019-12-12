RU  UA  EN

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

12 декабря

07:00
Байер - Ювентус - 0:2 Видеообзор
07:00
Как приготовить отменное фуа-гра дома: пошаговый рецепт и советы
00:59
Драма в Харькове и достижение "Баварии": все результаты Лиги чемпионов 11 декабря
00:38
Лига чемпионов: Роналду принес "Ювентусу" победу в матче престижа
00:32
Лига чемпионов: определились все участники плей-офф и составы корзин
00:15
Лига чемпионов: ПСЖ уничтожил турецкий гранд и оставил его без еврокубков
00:13
Клуб украинца не смог остановить "мадридский каток" в Лиге чемпионов

11 декабря

23:59
Лига чемпионов: "Бавария" завершила групповой турнир со стопроцентным показателем
23:51
Российский топ-клуб бесславно завершил выступление в Лиге чемпионов
23:30
Шахтер - Аталанта - 0:3 Видеообзор
23:01
Динамо Загреб - Манчестер Сити - 1:4 Видеообзор
22:47
Шахтер - Аталанта: видео голов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Байер - Ювентус - 0:2 Видеообзор

четверг, 12 декабря 2019, 07:00
переглянути новину українською

В матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на выезде обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 2:0.

Победу итальянскому клубу принесли голы Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина.

"Ювентус" занял первое место в группе D, набрал 16 очков из 18 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Байер" с шестью очками финишировал на третьем месте и продолжит выступления в Лиге Европы.

"Байер" Германия - "Ювентус" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90+2

"Байер": Градецки, Л. Бендер, Драгович, С. Бендер, Синкгравен, Беллараби (Бейли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби, Хаверц, Аларио (Фолланд, 82)

"Ювентус": Буффон, Данило, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Бавария - Тоттенхэм - 3:1 Хроника матча, видео голов

Атлетико - Локомотив - 2:0 Хроника матча

Брюгге - Реал - 1:3 Хроника матча

Шахтер - Аталанта - 0:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: