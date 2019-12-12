Байер - Ювентус - 0:2 Видеообзор

В матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на выезде обыграл леверкузенский "Байер" со счетом 2:0.

Победу итальянскому клубу принесли голы Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина.

"Ювентус" занял первое место в группе D, набрал 16 очков из 18 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Байер" с шестью очками финишировал на третьем месте и продолжит выступления в Лиге Европы.

"Байер" Германия - "Ювентус" Италия - 0:2 (0:0)

Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90+2

"Байер": Градецки, Л. Бендер, Драгович, С. Бендер, Синкгравен, Беллараби (Бейли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби, Хаверц, Аларио (Фолланд, 82)

"Ювентус": Буффон, Данило, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 85), Бернардески (Дибала, 66), Игуаин, Роналду

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