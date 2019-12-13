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Где смотреть женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций

пятница, 13 декабря 2019, 18:00
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14 декабря состоится женская эстафета на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской эстафеты в Хохфильцене.

Начало гонки - в 12:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 156 очков. Лучшей из украинок является Юлия Джима, которая с 54 очками занимает 19-е место. В топ-30 также входят Валентина Семеренко (23) и Вита Семеренко (27).

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