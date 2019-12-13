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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Хохфильцене

пятница, 13 декабря 2019, 11:00
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13 декабря состоится женская спринтерская гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской спринтерской гонки.

Начало гонки в 12:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Из украинских биатлонисток в гонке выступят Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 96 очков. Лучшей из украинок является Юлия Джима, которая с 54 очками занимает 14-е место. На 16-м месте находится Вита Семеренко (44).

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