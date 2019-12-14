Где смотреть женскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Хохфильцене: расписание трансляций

15 декабря состоится женская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Хохфильцене.

Начало гонки - в 13:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 156 очков. В первую тройку также входят норвежки Ингрид Ландмарк Тандревольд (113) и Марте Олсбю Ройзеланд (112). Лучшая из украинок - Юлия Джима занимает 19-е место, набрав 54 очка.