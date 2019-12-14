Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Хохфильцене

14 декабря состоится мужская гонка преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который пройдет в австрийском Хохфильцене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской гонки преследования.

Начало гонки в 15:55 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

В данный момент лидером этапа Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 151 очко. Его ближайшими преследователями французы Симон Дестье и Мартен Фуркад, в активе которых 135 и 131 очко соответственно. Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручний, который с 53 очками занимает 17-е место.