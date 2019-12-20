Впечатляющие суммы: УЕФА опубликовал доходы клубов в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал информацию по отчислениям клубам за участие в Лиге чемпионов прошлого сезона.

Согласно отчету, больше всех заработала "Барселона" (117,73 миллиона евро), которая дошла до полуфинала турнира. Она обошла победителя Лиги чемпионов минувшего сезона "Ливерпуль" (111,1 миллиона евро) и финалиста "Тоттенхэм Хотспур" (101,622 миллиона евро). В пятерке по заработкам также оказались "Ювентус" (95,577 миллиона евро) и "Манчестер Юнайтед" (93,469 миллиона евро).

Интересно, что "Аякс", как и "Барселона" дошедший до полуфинала, заработал 78,549 миллиона евро, что является лишь 12-м результатом.

Отметим, что "Шахтер" заработал 46,643 миллиона евро, что, как сообщалось, выше бюджета киевского "Динамо".