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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Впечатляющие суммы: УЕФА опубликовал доходы клубов в Лиге чемпионов

пятница, 20 декабря 2019, 10:08
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УЕФА на своем официальном сайте опубликовал информацию по отчислениям клубам за участие в Лиге чемпионов прошлого сезона.

Согласно отчету, больше всех заработала "Барселона" (117,73 миллиона евро), которая дошла до полуфинала турнира. Она обошла победителя Лиги чемпионов минувшего сезона "Ливерпуль" (111,1 миллиона евро) и финалиста "Тоттенхэм Хотспур" (101,622 миллиона евро). В пятерке по заработкам также оказались "Ювентус" (95,577 миллиона евро) и "Манчестер Юнайтед" (93,469 миллиона евро).

Интересно, что "Аякс", как и "Барселона" дошедший до полуфинала, заработал 78,549 миллиона евро, что является лишь 12-м результатом.

Отметим, что "Шахтер" заработал 46,643 миллиона евро, что, как сообщалось, выше бюджета киевского "Динамо".

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