RU  UA  EN

воскресенье, 22 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 декабря

19:00
Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех
14:24
Есть ли угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД дали четкий ответ
09:58
В Украине стартовали местные выборы в десятках ОТГ: что нужно знать
09:40
Говорят, самая стильная первая леди Украины: 5 нашумевших образов Елены Зеленской в 2019 году
08:00
Милые имбирные пряники к Рождеству: простой рецепт и советы приготовления
07:20
Х-фактор 10: как прошел финал шоу и кто выступит в суперфинале

21 декабря

22:55
В России неожиданно похвалили помощника Зеленского за газовый контракт
22:32
Финалистка Х-фактора представила песню для Национального отбора на Евровидение-2020
19:14
И это без переезда: во сколько украинцам обходится офис Зеленского
19:00
Хитрые, талантливые и проворные: 12 знаменитостей, которые родились в год Крысы
17:56
Алина Гросу случайно обнажила грудь прямо во время своего выступления
17:45
О чем Украина договорилась с "Газпромом": опубликован документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Подготовка к Олимпиаде под угрозой: спортсмены выступили с тревожным обращением

воскресенье, 22 декабря 2019, 19:44
переглянути новину українською

Представители нескольких спортивных федераций обратились к президенту Украины Владимира Зеленского из-за нехватки средств на подготовку к Олимпиаде.

Отрытое письмо обнародовали на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

К главе государства обратились президенты федераций регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины.

"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированое государственное финансирование, зависит качество подготовки и результат выступления украинских спортсменов. В такой ситуации все это находится под угрозой срыва", - говорится в письме.

Федерации отмечают, что у них уже есть задолженность за услуги, полученные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов.

"Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда к достижению цели остается сделать последние шаги ", - отмечают руководители федераций.

Они просят у Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы государство выполнило в полном объеме обязательства по финансированию, заключенные между федерациями и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Правительство до конца года заморозило ряд выплат, чтобы удержать бюджетный дефицит в плановых пределах.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 0:2 онлайн трансляция

Ювентус - Лацио - 1:1 Онлайн трансляция

Реал - Атлетик: онлайн трансляция

Ливерпуль - Фламенго - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: