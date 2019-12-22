Подготовка к Олимпиаде под угрозой: спортсмены выступили с тревожным обращением

Представители нескольких спортивных федераций обратились к президенту Украины Владимира Зеленского из-за нехватки средств на подготовку к Олимпиаде.

Отрытое письмо обнародовали на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

К главе государства обратились президенты федераций регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины.

"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированое государственное финансирование, зависит качество подготовки и результат выступления украинских спортсменов. В такой ситуации все это находится под угрозой срыва", - говорится в письме.

Федерации отмечают, что у них уже есть задолженность за услуги, полученные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов.

"Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда к достижению цели остается сделать последние шаги ", - отмечают руководители федераций.

Они просят у Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чтобы государство выполнило в полном объеме обязательства по финансированию, заключенные между федерациями и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Правительство до конца года заморозило ряд выплат, чтобы удержать бюджетный дефицит в плановых пределах.