Клуб НБА подарил баскетболисту трогательный подарок на Рождество: опубликовано видео

Руководство клуба НБА "Майами Хит" подарило на Рождество габонскому форварду команды Крису Силве встречу с матерью, которую он не видел несколько лет.

Трогательное видео опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.

Несколько лет назад Силва покинул Габон и отправился в США в надежде стать профессиональным баскетболистом. Главный тренер команды Эрик Споэльстре придумал организовать встречу сына с матерью Карин Минкоу Обамэ. Встреча состоялась при поддержке комиссара НБА Адама Сильвера и организации НБА Африка. Ради встречи с сыном женщина преодолела путь в 10 тысяч километров. Увидев маму молодой спортсмен не смог сдержать слез.

23-летний Силва на протяжении нескольких лет выступал за университет Южной Каролины, а в июле 2019 года подписал контракт с "Майами Хит".