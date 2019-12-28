RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 декабря

12:51
Убийцы на свободе: суд Харькова вынес приговор террористам, которых передадут России
12:35
Дочь Кузьмы Скрябина показала, как прошел ее девичник: фото
12:17
Лежал в крови посреди улицы: под Киевом произошло жуткое ЧП с 4-летним ребенком
11:41
Печень дороже сердца: названы новые цены на пересадку органов в Украине
11:28
Над Тихим океаном заметили странные "метеориты": опубликованы впечатляющие видео
11:13
51-летняя Надежда Матвеева похвасталась стройной фигурой в бикини
11:04
Сколько украинцы будут отдыхать в январе: календарь выходных и праздников
10:50
Настоящая зима: в сети показали сказочное фото заснеженных Карпат
10:31
В Украине собрали автоелку рекордных размеров: фото и видео
10:26
Что нужно Украине для эффективного отпора врагу: названы ключевые пункты
10:16
Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно
09:57
Боевики на Донбассе придумали странный фейк про шпиона "Эльфа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Клуб НБА подарил баскетболисту трогательный подарок на Рождество: опубликовано видео

суббота, 28 декабря 2019, 12:15
переглянути новину українською

Руководство клуба НБА "Майами Хит" подарило на Рождество габонскому форварду команды Крису Силве встречу с матерью, которую он не видел несколько лет.

Трогательное видео опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.

Несколько лет назад Силва покинул Габон и отправился в США в надежде стать профессиональным баскетболистом. Главный тренер команды Эрик Споэльстре придумал организовать встречу сына с матерью Карин Минкоу Обамэ. Встреча состоялась при поддержке комиссара НБА Адама Сильвера и организации НБА Африка. Ради встречи с сыном женщина преодолела путь в 10 тысяч километров. Увидев маму молодой спортсмен не смог сдержать слез.

23-летний Силва на протяжении нескольких лет выступал за университет Южной Каролины, а в июле 2019 года подписал контракт с "Майами Хит".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Челси: онлайн трансляция

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: