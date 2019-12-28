Рождественская гонка по биатлону: онлайн видео трансляция

На стадионе "Фелтинс Арена" в немецком Гельзенкирхене проходит традиционная биатлонная Рождественская гонка.

Гонка пройдет в два этапа - в 19:15 биатлонистов ждет масс-старт, а в 20:05 начнется гонка преследования.

Украину в гонке представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Полный состав участников выглядит так:

Эрик Лессер/Лаура Дальмайер (Германия)

Бенедикт Долль/Денис Херман (Германия)

Лукас Хофер/Доротея Вирер (Италия)

Ветле Шостад Кристиансен/Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегия)

Юлиан Эбергард/Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Матвей Елисеев/Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия)

Антонен Гигонна/Анаис Бескон (Франция)

Беньямин Вегер/Лена Хекки (Швейцария)