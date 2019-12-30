Зинченко помог чемпиону Англии выиграть принципиальный матч: видео

В 20-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко отыграл все 90 минут встречи.

Счет в игре был открыт в начале второго тайма. С передачи Кевина Де Брюйне ворота гостей распечатал Серхио Агуэро. Под конец встречи итоговый счет установил сам Де Брюйне, пробивший Дина Хендерсона после паса Рияда Мареза.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

20-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - 2:0

Голы: Агуэро, 52; Де Брюйне, 82.

Манчестер Сити: Браво, Зинченко, Гарсия, Уокер, Фернандиньо, Б. Силва (Гюндоган, 62), Де Брюйне, Стерлинг (Жезус, 88), Родри, Марез, Агуэро (Фоден, 81).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Бешич (Макберни, 75), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Норвуд, Иган, Муссе (Шарп, 83).

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