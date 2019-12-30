RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

10:03
Появилась меткая фотожаба на новый Трудовой кодекс в Украине
09:42
Главное, что люди дома: сеть взволновало заявление Зеленского об обмене пленными
07:00
Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола
06:59
Россия выдвинула Украине циничное требование после обмена пленными
00:50
В сети яркой карикатурой показали суть обмена пленными между Украиной и Россией
00:16
В этом уравнении нет Украины: политолог рассказал о главной опасности "традиции" обмена пленными с Россией

29 декабря

23:29
Слезы, объятия и радость: эксклюзивные фото встречи освобожденных украинцев в "Борисполе"
22:52
Мы забирали наших героев: Зеленский оправдался за выдачу беркутовцев России
21:47
Обмен пленными: видео встречи освобожденных украинцев в аэропорту Киева
20:53
Курс на Борисполь: появились фото борта с освобожденными украинцами на пути в Киев
20:20
Обмен пленными: видео подготовки к встрече освобожденных украинцев в "Борисполе"
19:28
Обмен пленными: появились эксклюзивные фото подготовки к встрече освобожденных украинцев в "Борисполе"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зинченко помог чемпиону Англии выиграть принципиальный матч: видео

понедельник, 30 декабря 2019, 10:12
переглянути новину українською

В 20-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко отыграл все 90 минут встречи.

Счет в игре был открыт в начале второго тайма. С передачи Кевина Де Брюйне ворота гостей распечатал Серхио Агуэро. Под конец встречи итоговый счет установил сам Де Брюйне, пробивший Дина Хендерсона после паса Рияда Мареза.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

20-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - 2:0

Голы: Агуэро, 52; Де Брюйне, 82.

Манчестер Сити: Браво, Зинченко, Гарсия, Уокер, Фернандиньо, Б. Силва (Гюндоган, 62), Де Брюйне, Стерлинг (Жезус, 88), Родри, Марез, Агуэро (Фоден, 81).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Бешич (Макберни, 75), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Норвуд, Иган, Муссе (Шарп, 83).

ВИДЕООБЗОР:

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" в сумасшедшей концовке вырвал победу в лондонском дерби.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: