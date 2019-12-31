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Угрожают убийством: появились интересные детали допингового скандала с Россией

вторник, 31 декабря 2019, 10:10
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Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы заявили, что им не раз угрожали убийством. Именно эти люди рассказывали о нарушениях в российском спорте.

В данный момент семейная пара живет в США, но где именно - неизвестно. Дело в том, что они боятся за свою жизнь.

"Они ненавидят нас за то, что мы говорили правду. Я видела комментарии в интернете: "Мы должны убить этих предателей, их надо отравить". А здесь мы чувствуем себя в безопасности. Мы хотим здесь остаться.

Как осведомители, мы никогда не предполагали, что все зайдет так далеко, и мы до сих пор не можем поверить, что обманщиков все-таки не примут на Олимпийских играх. И наконец, после многих случаев, когда ограничивались полумерами, Россию наказывают по-настоящему", - сказала Степанова в комментарии The New York Times.

Напомним, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, несмотря на наказание России из-за допинга.

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