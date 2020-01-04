Звездный Ибрагимович дебютировал за "Милан" с невероятным разгромом соперника: видео

"Милан" перед матчем 18-го тура Серии А против "Сампдории" провел товарищеский матч с любительским клубом "Родензе", участие в котором принял звездный ветеран Златан Ибрагимович.
В своей первой, хоть и не официальной игре после возвращения, швед отметился забитым голом и результативной передачей.
Сама же встреча завершилась победой итальянского гранда со счетом 9:0.
Goals galore in the Rossoneri’s friendly match— AC Milan (@acmilan) January 3, 2020
Check out @Ibra_official’s “first” goal
Amichevole per i rossoneri
E primo gol per Ibra #SempreMilan pic.twitter.com/sT2tcxYyVH
Как известно, контракт шведа рассчитан до конца текущего сезона. Также стороны обсудили возможность продления соглашения еще на год.
Напомним, что форвард итальянской "Брешии" Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие.