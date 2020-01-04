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Звездный Ибрагимович дебютировал за "Милан" с невероятным разгромом соперника: видео

суббота, 04 января 2020, 17:38
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"Милан" перед матчем 18-го тура Серии А против "Сампдории" провел товарищеский матч с любительским клубом "Родензе", участие в котором принял звездный ветеран Златан Ибрагимович.

В своей первой, хоть и не официальной игре после возвращения, швед отметился забитым голом и результативной передачей.

Сама же встреча завершилась победой итальянского гранда со счетом 9:0.

Как известно, контракт шведа рассчитан до конца текущего сезона. Также стороны обсудили возможность продления соглашения еще на год.

Напомним, что форвард итальянской "Брешии" Марио Балотелли попал в дорожно-транспортное происшествие.

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