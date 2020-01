Звездный Ибрагимович дебютировал за "Милан" с невероятным разгромом соперника: видео

"Милан" перед матчем 18-го тура Серии А против "Сампдории" провел товарищеский матч с любительским клубом "Родензе", участие в котором принял звездный ветеран Златан Ибрагимович.

В своей первой, хоть и не официальной игре после возвращения, швед отметился забитым голом и результативной передачей.

Сама же встреча завершилась победой итальянского гранда со счетом 9:0.

