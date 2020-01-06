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Легенда "Динамо" назначен главным тренером европейского клуба

понедельник, 06 января 2020, 15:15
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Украинский тренер Анатолий Демьяненко возглавил словацкую "Нитру".

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Facebook.

Помощниками Демьяненко станут словацкие специалисты Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

После 18 туров "Нитра" занимает предпоследнее, 11-е, место в турнирной таблице словацкого национального чемпионата. При этом клуб на восемь очков отстает от 6-го места, которое дает право во втором этапе чемпионата вести борьбу за медали и места в еврокубках.

Ближайший матч под руководством нового тренера "Нитра" проведет 15 февраля против клуба "Погронье", который занимает последнее место.

60-летний Демьяненко в бытность футболистом на протяжении 12 лет выступал за киевское "Динамо" и в составе клуба пять раз становился чемпионом СССР, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В качестве тренера он возглавлял ЦСК ВСУ, "Динамо" (Киев), "Нефтчи", "Насаф" и "Волынь". Наибольших успехов тренер добился в "Динамо", с которым он выигрывал чемпионат Украины, дважды становился обладателем Кубка страны, а также один раз выиграл Суперкубок Украины.

Стоит отметить, что Демьяненко не работал тренером с 2013 года после ухода из "Волыни".

Напомним, ранее стало известно об уходе из "Динамо" игрока сборной Украины. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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