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Барселона - Атлетико: стартовые составы

четверг, 09 января 2020, 20:04
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Стали известны стартовые составы "Барселоны" и мадридского "Атлетико" на полуфинальный матч Суперкубка Испании. Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Начало встречи в 21:00. Смотреть онлайн Барселона - Атлетико.

Барселона: Нето, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Видаль, де Йонг, Гризманн, Месси, Суарес

Атлетико: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Триппьер, Парти, Эррера, Сауль, Корреа, Фелиш, Мората

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Рубен Бесерриль Гомес и Диего Санчес Рохо. Резервный судья - Гуильермо Куадра Фернандес.

Напомним, первым финалистом Суперкубка Испании стал мадридский "Реал", который обыграл "Валенсию". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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