Где смотреть онлайн Барселона - Атлетико: расписание трансляций

В четверг, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико". Встреча пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити". Смотреть онлайн Барселона - Атлетико.

Начало матча - в 21:00.

Прямая трансляция противостояния между каталонцами и "матрасниками" пройдет на стримминговом сервисе Megogo. Также встречу можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

В текущем сезоне "Барселона" и "Атлетико" уже встречались. В матче 15-го тура чемпионата Испании, который проходил в Мадриде 1 декабря, победу одержали каталонцы со счетом 0:1.

"Барселона" получила право сыграть в Суперкубке Испании как чемпион страны, а "Атлетико" - как второй призер чемпионата.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" готовится взорвать трансферный рынок.