Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: расписание трансляций

В субботу, 11 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Начало матча в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между лондонским и ливерпульским коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 21 тура "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 58 очков и имея игру в запасе. "Тоттенхэм Хотспур" находится на 6-й позиции, имея в активе 30 очков.

Напомним, что лучший клуб мира одержал яркую победу в ключевом матче чемпионата Англии.