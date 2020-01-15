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Вратарь сборной Украины перешел из "Реала" в другой испанский клуб: опубликовано фото

среда, 15 января 2020, 12:07
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел из мадридского "Реала" в "Овьедо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Овьедо" арендовал футболиста до окончания нынешнего сезона, пообещав ему гарантированную игру в основном составе. В первой половине сезона-2019/20 Лунин выступал за "Вальядолид", но провел за клуб всего два матча, что не устроило ни украинца, ни "Реал". В связи с этим, аренда голкипера в "Вальядолиде" была прекращена и он перешел в другой клуб.

Напомним, на родине Лунин поиграл за "Днепр" и "Зарю". Летом 2018 года "Реал" выкупил вратаря у луганского клуба за 8,5 миллиона евро. В составе сборной Украины он сыграл 5 матчей и пропустил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе.

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