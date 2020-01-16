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И Зинченко тоже? Игроки "Манчестер Сити" устроили вечеринку с моделями

четверг, 16 января 2020, 15:10
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В скандал попали игроки "Манчестер Сити" после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над "Астон Виллой" (6:1).

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, вечером после игры футболисты организовали вечеринку без жен. Специально на нее из Милана прибыло 22 модели. Девушки остановились в эксклюзивном курортном спа-центре Mere Golf. Вечером на автобусе они посетили мероприятие, организованное игроками "Манчестер Сити".

Интересно, что тренерский штаб команды дал разрешение на проведение вечеринки. Однако остается неизвестным, был ли он в курсе, что мероприятие пройдет без жен и в присутствии моделей. Также не говорится, кто из игроков действующего чемпиона Англии посетил вечеринку.

Напомним, за "Манчестер Сити" выступает украинский полузащитник Александр Зинченко, который в октябре прошлого года сделал предложение своей девушке - журналистке Владе Седан.

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