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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Рупольдинге

четверг, 16 января 2020, 12:35
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В четверг, 16 января, состоится мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала спринта.

От Украины в гонке выступят пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный (6-й стартовый номер), Артем Прима (25-й), Антон Дудченко (39-й), Сергей Семенов (65-й), Богдан Цымбал (103-й).

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является француз Мартен Фуркад, который набрал 387 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (374). В первую тройку также входит француз Симон Дестье (352). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 19-е место, набрав 164 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты вошли в топ-3 в эстафете на Кубке IBU.

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