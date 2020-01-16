Путин в миниатюре: в российском футболе переизбрали "вечного" руководителя

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Sport24.

"Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания. Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо", – сказал Прядкин.

58-летний Прядкин бессменно возглавляет Российскую премьер-лигу с 2007 года. Кроме того, с декабря 2018 года по февраль 2019 года он временно исполнял обязанности президента Российского футбольного союза.

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