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Экс-игрока НБА в полуголом виде избили в США: видео

вторник, 21 января 2020, 13:18
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэст был избит неизвестным в США.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, инцидент произошел в Вашингтоне. На видео видно, как неизвестный прямо на дороге жестко избивает бывшего баскетболиста.

После инцидента Уэст объяснил, что к нему подошел мужчина с пистолетом, когда он просто шел по улице. После этого, по его словам, неизвестный напал на него.

Всего в НБА Уэст провел 432 матча. Он выступал за "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс", "Кливленд Кавальерс" и "Даллас Маверикс". Ранее сообщалось, что экс-баскетболист страдает от биполярного расстройства, которое проявляется в виде аффективных состояний (маниакальных и депрессивных, а иногда и смешанных).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коломойский угрожал расправой судье на баскетбольном матче своего сына.

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