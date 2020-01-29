Надаль - Тим - 1:2 Онлайн видео трансляция матча Australian Open

В матче 1/4 финала Australian Open первая ракетка мира Рафаэль Надаль играет с Домиником Тимом, который занимает пятое место в мировом рейтинге.

Рафаэль Надаль (Испания) - Доминик Тим (Австрия) - 1:2 (6:7, 6:7, 6:4) идет 4-й сет

В предыдущих матчах Надаль победил Ника Кирьоса (3:1), Пабло Карреньо-Бусту (3:0), Федерико Дельбониса (3:0) и Уго Дельена (3:0). Тим был сильнее Гаэля Монфиса (3:0), Тэйлора Фритца (3:1), Алекса Болта (3:2) и Адриана Маннарино (3:0).

33-летний Надаль ранее лишь однажды выигрывал Australian Open. Это произошло в 2009 году. Для 26-летнего Тима выход в четвертьфинал нынешнего розыгрыша является лучшим результатом в карьере.