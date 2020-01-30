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Джокович - Федерер: Онлайн видео трансляция полуфинала Australian Open

четверг, 30 января 2020, 00:15
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30 января в полуфинальном матче Australian Open встретятся сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Начало поединка ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Джокович и Федерер проведут между собой юбилейный, 50-й матч. Сейчас впереди серб, он выиграл 26 поединков против 23-х у швейцарца. В последний раз они встречались в финале Уимблдона-2019. Тогда Джокович победил в пяти партиях, отыграв двойной матч-бол.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является сербский теннисист. На победу Джоковича предлагается коэффициент 1,11. Успех Федерера оценивается коэффициентом 6,50.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль проиграл Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open

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