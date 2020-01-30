Коронавирус наступает: в Китае принято радикальное решение по футбольному турниру из-за смертельной болезни

Чемпионат Китая по футболу перенесен из-за эпидемии смертельного коронавируса.

Об этом сообщает YahooSport.

"Китайская футбольная ассоциация продолжит поддерживать тесную связь с руководством страны для внесения изменений в организацию, расписание и масштаб матчей", - говорится в заявлении руководства китайского футбола.

Кроме того, женская сборная Китая была помещена в недельный карантин в Австралии. К счастью, у футболисток не оказалось признаков заболевания.

Как сообщает Министерство здравоохранения Китая, в стране заболели коронавирусом уже более 7700 человек, 170 из которых умерли.

Ранее сообщалось, что в Китае отменили крупный турнир из-за вспышки коронавируса.