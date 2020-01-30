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Коронавирус наступает: в Китае принято радикальное решение по футбольному турниру из-за смертельной болезни

четверг, 30 января 2020, 17:30
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Чемпионат Китая по футболу перенесен из-за эпидемии смертельного коронавируса.

Об этом сообщает YahooSport.

"Китайская футбольная ассоциация продолжит поддерживать тесную связь с руководством страны для внесения изменений в организацию, расписание и масштаб матчей", - говорится в заявлении руководства китайского футбола.

Кроме того, женская сборная Китая была помещена в недельный карантин в Австралии. К счастью, у футболисток не оказалось признаков заболевания.

Как сообщает Министерство здравоохранения Китая, в стране заболели коронавирусом уже более 7700 человек, 170 из которых умерли.

Ранее сообщалось, что в Китае отменили крупный турнир из-за вспышки коронавируса.

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